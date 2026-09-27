Cosa ci lascia Fiorentina-Signa: Gonçalves in grande spolvero, il ritorno in campo di Dodo. Viery invece...

Si è appena conclusa l'amichevole Fiorentina-Signa, andata in scena al Viola Park e terminata col punteggio di 9-0 per i gigliati. Più che per il punteggio, era interessante seguire questa gara per le indicazioni emerse dal campo e che Vanoli ha offerto.

Gonçalves protagonista

È stato dato, come è ovvio che sia, grande minutaggio a tutti coloro che finora non avevano trovato molto spazio: in particolare, Pedro Gonçalves è rimasto in campo per 75 minuti, confermando il fatto che Vanoli ci stia puntando particolarmente per fargli ritrovare la forma. Positiva la prestazione del portoghese, che ha aperto le marcature.

Dodo ritorna in campo

Da segnalare anche il ritorno in campo di Dodo: il brasiliano resta comunque fuori dal progetto viola, ma Vanoli gli ha di fatto concesso questa passerella in campo. Il terzino viola ha comunque mostrato di avere una buona intesa con Jimenez, provato in un'inedita posizione di esterno alto: i due sono stati protagonisti di alcuni scambi interessanti.

La cattiveria di Viery

Da citare infine anche la cattiveria (talvolta esagerata, va detto) di Viery, che non si è risparmiato in impegno e durezza di gioco nemmeno in questa amichevole. Da una parte ciò è senza dubbio positivo, perchè dimostra la sua voglia di emrgere e di migliorare, ma d'altro canto andrebbe spiegato al giovane brasiliano che certe entratacce in amichevole ci si potrebbero anche risparmiare.