Sala gela Inter e Milan: "Impossibile costruire due impianti fuori Milano. Restyling San Siro unica via percorribile"

Questo pomeriggio il sindaco di Milano Giuseppe Sala, all’interno di un’intervista al Corriere di Milano, ha bocciato l’ipotesi della costruzione di due nuovi stadi per Inter e Milan. Una situazione molto simile a quella che sta attraversando la Fiorentina di Rocco Commisso a Firenze. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Impossibile pensare Inter e Milan in due stadi diversi”

"Due stadi così vicini non possono coesistere. Conosciamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché al Nord spazio non c’è, è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero coesistere. Non so come sia ipotizzabile fare a pochissima distanza due impianti del genere”.

“ll restyling del Meazza è l'unica soluzione”

Ha poi confermato di preferire il restyling di San Siro: “Tifo San Siro per mille motivi. Il progetto di WeBuild arriverà entro la fine del mese e sono certo che arriverà una proposta realizzabile sia per quanto riguarda i costi, sia per i tempi sia per le problematiche legate allo svolgimento dell’attività sportiva".