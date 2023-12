Kayode: "Non potevamo chiudere meglio questo 2023, avanti così!"

Kayode su IG

“Non c’è modo migliore di chiudere questo 2023 con una grande vittoria davanti ai nostri tifosi”. Scrive così Michael Kayode, terzino della Fiorentina, su Instagram, che nella vittoria sul Torino ha realizzato l’assist per la rete di Ranieri.

“Avanti così”

“Continuiamo su questa strada, avanti così”, ha aggiunto il classe 2004, al termine di un anno solare 2023 che lo ha visto primo protagonista con la Primavera di Aquilani e poi affermarsi anche in Prima Squadra a seguito dell'infortunio di Dodo. E allora anche noi non possiamo che concludere con un “Continua così Kayo, per un 2024 con la Fiorentina che vola in classifica”.