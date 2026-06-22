Il principio d'accordo tra Fiorentina e Koleosho. I contatti intensificati e l'ottimismo viola

Destro che ama partire da sinistra ma può giocare su entrambe le fasce. Questo è Luca Koleosho, esterno offensivo di proprietà del Burnley e non riscattato dal Paris FC al termine della stagione da poco conclusa.

Principio d'accordo

Per lo statunitense, naturalizzato italiano, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, c'è già un principio di accordo e nelle ultime ore sono stati intensificati i contatti con il Burnley.

Ottimismo viola

La valutazione che dà del suo cartellino il club inglese è di dieci milioni di euro. I viola sono ottimisti e puntano a chiudere a meno di questa cifra.