Il Salotto del Calcio in onda stasera: chiuso ufficialmente il mercato invernale

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà del mercato invernale - appena conclusosi - della Fiorentina e di come i nuovi innesti dovranno dar mano, nell'impresa chiamata salvezza.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, redattore per Fiorentinanews.com, assieme a Leonardo Andreini e al personal trainer e tifoso viola Francesco Filippelli. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.