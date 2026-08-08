"Fabio, come ca**o possiamo permetterci uno come Atta?". La proposta shock di Paratici: così ha preferito la Fiorentina al Milan

Dei nuovi arrivati, Arthur Atta sembra decisamente quello destinato a far innamorare di più la platea viola: le sue giocate di fino, nello stretto, hanno deliziato il pubblico del Viola Park giovedì scorso, nell'amichevole contro il Depor. Ma a stupire è stato prima di tutto il suo arrivo, da calciatore già noto in Italia e cercato anche da diversi club, soprattutto milanesi.

Fabio, come ca**o ce lo possiamo permettere?

Emblematica la ricostruzione de La Nazione, che racconta le fasi in cui, a inizio giugno, Fabio Paratici propose all'area tecnica il nome di Atta. Uno dei suoi più stretti collaboratori reagì d'istinto: “Fabio, scusa, ma come ca**o possiamo permetterci uno come Atta?”. Segno che il Ds vedeva già oltre e aveva già iniziato un lavoro sotto traccia, durato poi quattro settimane e concluso il 9 luglio con l'ufficialità. Un colpo pazzesco, perché lo stesso Atta ha preferito la Fiorentina all'interesse più blando del Milan.