L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi opinionista Beppe Bergomi ha commentato così la prestazione della Fiorentina negli studi di Sky Sport: “Alla squadra non puoi dire niente sotto l'aspetto della determinazione e della voglia di raggiungere un risultato, di andare anche oltre te stesso. In queste partite però devi trovare più giocatori decisivi, capaci di offrire una prova importante”.

“La Fiorentina è mancata nella manovra”

“Mandragora è stato protagonista - continua Bergomi - così come lo sono stati Gosens e Dodo, ma anche Kean che fino all'ultimo c'ha provato con le sue cavalcate. Però forse nel cuore del gioco, a centrocampo, qualche soluzione in più andava trovata. Gudmundsson poteva essere più decisivo ad esempio. La Fiorentina è sempre stata in partita, ma sul piano della manovra ha faticato e alla fine le occasioni migliori le ha avute il Betis”.