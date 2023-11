Altobelli: "Per Italiano prevedo un futuro migliore rispetto a quello attuale. Bonaventura? L'uomo giusto per ricominciare il ciclo con Spalletti"

L'ex campione del mondo azzurro Alessandro Altobelli ha parlato a margine della premiazione alla Hall of Fame a Coverciano anche della situazione in casa Fiorentina. Questo il suo commento:

“Nzola e Beltran sono due buoni giocatori, anche se non segnano tantissimo. Non dimentichiamo però che la Fiorentina attualmente è in zona coppe. Non è facile batterla per nessuno, è una squadra rispettata. Italiano sta facendo un buon lavoro, prevedo un futuro ancora migliore di quello attuale per lui. Bonaventura? A 34 è in Nazionale, tanta roba, vuole dire che dà tanto. Lui è l’uomo giusto per ricominciare il ciclo con Spalletti”.