Recuperi in difesa per De Rossi. E la corsa Champions intriga: "Diamo un occhio diverso alle connazionali per il quinto posto"

Verso la gara contro la Fiorentina, anche la Roma deve passare da una gara europea. Domani i giallorossi sfideranno il Brighton di De Zerbi e il tecnico De Rossi recupera due importanti pedine in difesa, come Rick Karsdorp ed Evan N'Dicka.

“Vediamo per il quinto posto”

Intanto, la corsa alla Champions League vede la Roma pienamente coinvolta. Ecco cosa ha detto a riguardo proprio De Rossi in conferenza stampa, in riferimento a tutte le italiane in Europa, Fiorentina compresa: “Al resto ci guardiamo il giusto, pensiamo solo a passare il turno. Magari diamo un occhio diverso alle connazionali per il quinto posto. In ogni caso è un'aggiunta”.