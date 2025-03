La Roma di Ranieri vola: superato il Como di Ikone, adesso punta la Fiorentina. E le prossime quattro sorridono ai giallorossi

Il Como è uscito con le ossa rotte a Roma, con la squadra di Claudio Ranieri che non perde una partita da 11 gare in tutte le competizioni. Sono salite inoltre a 4 le vittorie consecutive dei giallorossi, che hanno ridotto all'osso il distacco dalla Fiorentina. Prima del 1 dicembre, la distanza era di 15 punti fra Viola e capitolini.

Dove aveva fallito Palladino, è riuscito Ranieri

La squadra di Cesc Fabregas, caduta ieri nel 2-1 dell'Olimpico, si è fatta rimontare e ha subito due reti, a conferma della non proprio imperforabilità della formazione lombarda. Solo la Fiorentina, infatti, è riuscita a non segnare ai comaschi in trasferta. Ma a parte questo, un ex viola, ora al Como, come Jonathan Ikone ha commentato sui social il KO, ribadendo quanto sia stata dura la sconfitta da accettare.

Le parole di Ikone

Le prossime quattro di Fiorentina e Roma

La Roma, adesso, ha superato il Milan, che ha perso anche con la Lazio pochi giorni dopo la sconfitta di Bologna, e punta la Fiorentina. I Viola, nelle prossime quattro, saranno impegnati con tutte prime della classe: Napoli al Maradona, Juventus al Franchi e poi Atalanta a Firenze e Milano a San Siro. La squadra di Ranieri, che questa settimana avrà l'andata degli ottavi di finale di Europa League con l'Athletic Bilbao, avrà di fronte: Empoli, Cagliari, Lecce e Juve. Prima del derby, scontro diretto inoltre, con la Lazio. Riuscirà la Fiorentina a mantenere il vantaggio sui giallorossi?