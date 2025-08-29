Nicolussi Caviglia non convocato dal Venezia. A breve il giocatore sarà a Firenze per le visite mediche
La Fiorentina ha chiuso per il suo nuovo centrocampista nella mattinata di oggi. Il nuovo arrivo sarà Hans Nicolussi Caviglia, in arrivo in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia.
Niente convocazione
Il giocatore è ormai viola, con un altro indizio importante che arriva dai convocati del Venezia per la sfida contro la Juve Stabia dai quali è stato escluso.
Visite mediche
Nicolussi sarà a Firenze già questo pomeriggio per sostenere le visite mediche con la Fiorentina e firmare il suo nuovo contratto.
