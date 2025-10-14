Vannucchi torna a casa con una vittoria ed un pareggio. Pontedera travolto ad Ascoli senza il portiere della Fiorentina

La sosta per le nazionali ha visto all’opera anche l’Italia Under 19 di Alberto Bollini, impegnata in due amichevoli contro la Scozia in Molise, la prima a Campobasso e la seconda ad Isernia. Nel gruppo degli Azzurrini c’era un solo giocatore della Fiorentina, il portiere Tommaso Vannucchi, classe 2007 attualmente in prestito in Serie C al Pontedera.

Grande intervento contro la Scozia

Il portiere toscano ha giocato la prima amichevole, terminata 1-1, a Campobasso, venendo trafitto da un destro all’incrocio dei pali di Adamson in avvio di ripresa che aveva pareggiato la rete azzurra di Giardino nel primo tempo. Vannucchi è stato invece decisivo su Mooney, negando il gol della vittoria alla Scozia. Nella seconda amichevole di Isernia il portiere della Fiorentina è rimasto in panchina, facendo spazio a Pessina: gli Azzurrini hanno vinto 1-0 con la rete di Merola.

Brutto K.O. per il Pontedera

Il Pontedera nel frattempo ha giocato in campionato, venendo travolto 5-0 sul campo dell’Ascoli. Al posto di Vannucchi ha giocato il portiere Biagini. La squadra toscana era reduce da una vittoria ed un pareggio, nonostante la batosta rimediata nelle Marche rimane ancora fuori dai playout nel girone B di Serie C, anche se ad appena 1 punto di vantaggio dal Livorno.