FOTO E VIDEO FN - Nicolussi Caviglia è arrivato a Firenze: le immagini del nuovo centrocampista della Fiorentina dal Viola Park

Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo centrocampista della Fiorentina. Il calciatore lascia il Venezia in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di raggiungimento del 50% delle presenze.

Nicolussi Caviglia è arrivato al Viola Park

Nicolussi è arrivato in questi istanti a Firenze, più precisamente al Viola Park. Il classe 2000 ha posato per la prima volta con la maglia della Fiorentina e offerto il primo saluto ai tifosi.

Ecco il video e gli scatti realizzati da Fiorentinanews.com: