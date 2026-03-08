Nel post partita di Fiorentina-Parma, Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, non risparmiando aspre critiche alla squadra e alla società viola.

Le parole sulla partita

“Ho sentito che questo pareggio muove la classifica, roba inascoltabile. La Fiorentina oggi doveva solo vincere e non l'ha fatto. Adesso vai a Cremona, con la Cremonese che gioca meglio e che sta meglio psicologicamente, perché te potevi essere a tre punti di distanza e sei a uno solo. Oggi sono aumentate le possibilità di andare in Serie B”.

E sulla società

“Ma poi la società dove è? Non parla nessuno, mandano solo Vanoli che è in confusione totale. Paratici è un uomo di calcio, dovrebbe difendere la squadra. Forse abbiamo riposto troppa fiducia in lui, io per primo. Ferrari? Lui è bene che non parli di calcio. Chiedono a noi di non attaccarli, di essere clementi. Ma si attaccano da soli. Ma poi il mercato di gennaio cosa ha portato?".