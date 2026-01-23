Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Paratici è la più grande garanzia che possiamo avere, la Fiorentina deve mettere tutto in mano in lui. Senza Commisso bisogna capire che cosa succederà, al di là di quello che s'è detto in questi giorni. Io spero che venga un'altra proprietà, fin da subito, mi aspetto una cessione a breve. Il prezzo della società lo stabilirà Mark Stephan. Commisso è stato un presidente che come tutti è arrivato qui con le fanfare e poi è andato via nelle critiche, ma questo è successo a tutti, da ultimi Pontello e Della Valle”.

“Martinelli doveva rimanere”

Poi ha aggiunto: “Sohm è un bel giocatore secondo me, però a Firenze non è riuscito ad esprimersi. Fabbian invece sta facendo bene e quindi il momento era giusto per effettuare lo scambio. Ranieri? Se andasse via mi dispiacerebbe un sacco, ha delle amnesie come tutti ma è un ottimo difensore. Ha grande agonismo, è un ragazzo cresciuto nella Fiorentina… ma se chiede di andare via sarebbe anche giusto accontentarlo. Martinelli? Alla Sampdoria non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva rimanere qui a imparare da De Gea, e poi andare via l'anno prossimo".