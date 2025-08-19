Colpo di scena in difesa: Pablo Marí potrebbe lasciare la Fiorentina dopo pochi mesi. Trattativa in fase avanzata con un club brasiliano per la cessione
Arriva una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola per il mercato di casa Fiorentina, con la società viola che sarebbe pronta a un'inaspettata cessione nel reparto difensivo.
Cessione vicina
Come riporta ViolaFun, la Fiorentina sarebbe in trattativa avanzata con il Cruzeiro per la cessione di Pablo Marí, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.
Già vicini a gennaio
Il difensore spagnolo era stato seguito dal club brasiliano già prima del suo arrivo a gennaio alla Fiorentina, quando passò dal Monza al club gigliato. Adesso però, potrebbe davvero vestire la maglia della squadra di Belo Horizonte.
