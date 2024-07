Amrabat vuole solo il Manchester United ma non si trova l'accordo: la Fiorentina intanto si tutela. La situazione

Negli ultimi giorni, visto l’inizio del ritiro della Fiorentina di Raffaele Palladino, in molti si sono chiesti sale sarà il futuro di Sofyan Amrabat. Il marocchino non vuole sentirne parlare di tornare a Firenze, anzi peggio: il centrocampista vuole restare a tutti i costi al Manchester United. E complice la riconferma di Ten Hag sulla panchina dei Red Devils, alla fine il classe ’96 potrebbe davvero riuscire nell’impresa di restare in Premier League, soprattutto se si pensa alla deludente stagione appena conclusa.

Lo United ha ancora tempo per comunicare la sua decisione alla Fiorentina

In giornata è emerso che il club inglese ha a disposizione ancora qualche giorno per decidere il futuro del giocatore: come gia sottolineato quest’oggi lo United ha ancora tempo fino al 21 giugno per comunicare la sua scelta alla Fiorentina. Le novità arrivano però a riguardo del contratto che attualmente lega Sofyan Amrabat al club di Rocco Commisso.

La Fiorentina ha rinnovato il contratto al marocchino: i dettagli dell'accordo

Contrariamente a quanto si pensava, il club viola si è comunque cautelato, proprio un anno fa, nel giorno in cui ha ceduto con la formula precedente descritta il calciatore al Manchester United. Come riportato da Tuttomercatoweb l'attuale accordo del centrocampista con la società gigliata non è infatti in scadenza tra un anno, bensì il 30 giugno 2026. La Fiorentina ha infatti previsto il prolungamento per un'altra stagione per il calciatore, in modo da avere maggiore forza contrattuale anche nel caso in cui non dovesse arrivare il riscatto da parte del club del nord dell'Inghilterra, visto che la volontà di Amrabat è comunque sempre la stessa: lasciare i viola nel corso di questa estate.