Chiarugi: "Nessuno si aspettava un inizio di stagione del genere dalla Fiorentina, ma Pioli sta lavorando per migliorare. I giocatori.."

Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come sta la squadra di Stefano Pioli.

“Penso fosse difficile ipotizzare un inizio di stagione come questo. Sono dell’idea che quest’estate la società abbia fatto un grande lavoro mettendo a disposizione dell’allenatore giocatori in ogni ruolo. Questa partenza non ci ha soddisfatti per il momento, avere questa classifica dopo 5 giornate non è incoraggiante, ma è chiaro che noi tifosi si debba aspettare qualcosa e dare tempo all’allenatore. Pioli sta cercando con calma ed esperienza di capire le qualità e le doti dei giocatori a sua disposizione: va detto che sono tutti giocatori con caratteristiche diverse e per questo il compito non sarà semplice. Stasera mi aspetto di vedere un’altra Fiorentina, che poi possa confermarsi domenica contro la Roma in campionato”.

“Vedo Gudmundsson molto spaesato, non è convinto di quello che può dare alla Fiorentina”

Ha sottolineato poi la calma di Pioli: “La sensazione è quella che hanno tutti, non bisogna nasconderci. In questo momento è la squadra che deve fare qualcosa di più. Pioli in questo momento non può dire tante cose, lui sta solo cercando di capire come mai alcuni singoli della rosa non riescano a esprimersi secondo il loro reale valore. Il Pisa domenica si è espresso al di sopra dei suoi valori, ma dall’altra parte non ho visto una squadra cattiva, conscia della sua situazione delicata di classifica. Non posso vedere certi giocatore che arrivano sempre secondi su tutti i palloni, non è accettabile. Da chi mi aspetto qualcosa in piu? Va ritrovato Gudmundsson, deve convincere di più: Pioli deve fare qualcosa per ritrovare l'islandese. Fazzini al momento è il giocatore con più energia e voglia di dimostrare di essere il giocatore in grado di affiancare le nostre punte. Gud lo vedo molle“.

“La Fiorentina ha i mezzi per uscire dalla crisi, adesso però tocca ai giocatori”

Ha poi concluso: “Tutti quanti devono essere consapevoli di dover dare qualcosa di più. Soprattutto per quanto riguarda il carattere, la grinta, la voglia di ottenere il risultato. Pioli sta cercando in tutte le maniere di metterli nella condizione di esprimersi nel modo migliore, ma dipende anche dalla loro volontà. La Fiorentina ha tutti i mezzi per tirarsi fuori da questa situazione, ma i giocatori devono dimostrare all’allenatore di meritarsi il posto“.