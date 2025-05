La Fiorentina in trasferta? Meglio del Betis quando gioca al Villamarin

Qualche statistica per avvicinarci a Betis-Fiorentina. La squadra spagnola chiude il primo tempo in vantaggio nel 37% dei casi, 46% per quanto riguarda i viola. Ottimo dato quello secondo cui la squadra di Palladino, quando passa in vantaggio in trasferta, poi vince la partita nel 76% dei casi (65% per il Betis).

Fiorentina in trasferta… meglio del Betis in casa

Entrambe le squadre non hanno vinto la gara di ritorno dei quarti di finale, riuscendo però a passare il turno in virtù della vittoria dell'andata. La Fiorentina ha persino una media realizzativa migliore del Betis in trasferta, 1.74 a partita (1.71 il dato degli spagnoli al Villamarin). Attenzione però: la squadra di Pellegrini ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime tredici partite consecutive.