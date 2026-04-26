Rugani: "Mancano due presenze per diventare viola, sono nelle mani di mister e società. Mi sto trovando bene a Firenze"

Un pareggio interno per la Fiorentina contro il Sassuolo. Un risultato e una prestazione che ha commentato il difensore viola, Daniele Rugani.

“Avrenmo voluto vincere e regalare la vittoria ai tifosi che ci hanno supportato. Nel secondo tempo i nostri avversari sono cresciuti e abbiamo portato a casa questo punticino che ci avvicina ancora di più all’obiettivo. Vediamo di riuscirci alla prossima per essere più tranquilli dal punto di vista mentale”.

Rugani potrebbe rimanere in viola se riuscisse a collezionare altre due presenze da almeno 45 minuti: “Per il riscatto è vero, mancano due presenze, io sono a disposizione del mister e della società. L’obiettivo era quello di salvare la Fiorentina e vediamo cosa succederà in queste ultime partite. Devo ringraziare i tifosi perché dopo l’esordio che è stato difficile per me contro l'Udinese, sono stati generosi, ho apprezzato gli applausi. Mi sto trovando bene qui sotto tutti i punti di vista, vediamo di salvarci poi capiremo”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto una partita molto attenta e concentrata. Volevamo vincere, ma non volevamo anche perdere. Avremo gare belle, che fa gola giocare e vogliamo fare più punti possibili. Sotto questo punto di vista il mister è un bel martello. E dobbiamo anche cercare di far divertire i nostri tifosi”.

Infine: “Cerco di essere sempre da esempio per tutti, la mia situazione futura viene in secondo piano rispetto alla Fiorentina. Dedizione, professionalità, sono queste le doti che mi hanno permesso di fare un certo tipo di carriera in questo sport, spero che i giovani possano vedere in me un esempio”.