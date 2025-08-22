La Fiorentina firmata Pioli mostra subito carattere, concentrazione e anche buon ritmo nonostante la stagione sia all’inizio. L’espulsione di Kean viene assorbita senza traumi. Piccoli deve ancora firmare e già abbiamo bisogno di lui. La qualificazione è fuori discussione: meglio così, perché ora arriva il campionato e le energie andranno centellinate.

Voti e giudizi

De Gea – 7 – Un guizzo a destra, un altro a sinistra. Solo due interventi, ma determinanti.

Gosens – 7,5 – Attento, propulsivo, concreto. Sigla il primo gol d’autore della stagione viola (la rete dell’uno a zero è un autogol).

Ndour – 7 – Pendolo infaticabile da area a area. Un po’ regista, un po’ guastatore, un po’ incursore.

Gudmundsson – 6,5 – Spesso al posto giusto nel momento giusto, spreca tre occasioni prima di centrare la porta.

Kean – 4 – Reazione inconsulta e inaccettabile anche se ti tirano i capelli. Lasciare la squadra in dieci in partite ad eliminazione è ancor più colpevole. Sciupa una buona prestazione: gol frutto di potenza e fortuna.

