Il retroscena: Piccoli e Gattuso si erano già parlati in estate. E l'idea del CT azzurro...

Oggi il Corriere dello Sport si dedica anche alla notizia della prima chiamata in Nazionale per Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina convocato da Gattuso per sostituire l'infortunato Zaccagni.

La telefonata tra i due

Come riporta il quotidiano, l'ex allenatore di Milan e Napoli seguiva il giocatore già dall'estate, quando era ancora a Cagliari. I due si erano già parlati ad agosto, trovando subito un buon feeling.

L'idea di Gattuso

Il suo passaggio in viola ha diminuito sicuramente i suoi minuti in campo, ma la scelta di non sostituire Zaccagni con un giocatore di ruolo, ma di optare per una punta in più, rientra nella visione di Gattuso di un'Italia con l'attacco a due punte.