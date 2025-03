Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno, concentrandosi sulla questione portiere ma anche su tanti altri argomenti caldi di casa viola, in attesa della sfida di Conference League col Panathinaikos.

‘Dovendo scegliere tra oggi e il Napoli, non ho dubbi’

“La Conference è un'occasione da non perdere per la Fiorentina per avere un orizzonte meraviglioso nel finale di stagione. Il percorso autorizza a sperare nella terza finale consecutiva. La sfida è ostica, ma la Fiorentina in passato ha affrontato squadre ostiche come Bruges ma anche Braga. Il Panathinaikos va rispettato, ha buone individualità, va affrontato come fosse il Napoli. Tra oggi e domenica, scelgo oggi, senza alcun dubbio. Oggi farei giocare i titolari, non le riserve”.

‘La scelta di Terracciano è coraggiosa, perchè…’

“Terracciano titolare stasera? È una scelta coraggiosa e rischiosa in funzione del gruppo. Farei sempre giocare De Gea, perchè è più forte, e perchè tengo troppo alla coppa. Se però è una scelta per tenere compatto lo spogliatoio da parte di Palladino, sto con Terracciano e lo difendo. Per parlare del futuro di Palladino occorre attendere e vedere quali obiettivi raggiungerà la Fiorentina sul campo. La squadra non gioca bene? Se in Palladino si ricerca la bellezza si sbaglia, lui punta sulla concretezza e sul cinismo, questa è la sua idea di calcio”.