La Nazione: Nicolussi non si tocca!

Dopo due settimane di pausa nazionali si ritorna a parlare di Serie A sulle pagine de La Nazione e in particolare della sfida di domenica sera fra Milan e Fiorentina.

Prima pagina

Il QS de La Nazione intitola in prima pagina: “Speranza Roby, Piccoli sorrisi” e ancora nel sottotitolo “Gol, entusiasmo e carattere. Pioli si affida al suo bomber”.

Pagine interne

A pagina 2 La Nazione riprende il tema brevemente affrontato in copertina scrivendo: “Piccoli, 90 minuti da gigante” e poi “E' lui il bomber per Battere il Milan”. Nella pagina seguente il quotidiano ipotizza invece l'undici titolare di Pioli: “Si riparte dal 3-4-2-1. C'è Fazzini con Gud. Nicolussi non si tocca". In taglio basso invece La Nazione presenta due articoli in cui evidenzia i molti intrecci fra le due squadre: “Il palco San Siro e lo scudetto. Occhio alla trappole degli ex” e poi “Da Nico Fagioli a Moise Kean, i franchi tiratori per Allegri”.