Gattuso: "I criteri di qualificazione al Mondiale lasciano perplessi. I 10mila oggi allo stadio con Israele sono degli eroi"

Il ct azzurro Gennaro Gattuso a Rai Radio 1 si è espresso su varie tematiche in vista della sfida odierna tra Italia e Israele.

‘Sono perplesso dai criteri di qualificazione ma…’

“I criteri delle qualificazioni? Possiamo stare qua a parlarne per una giornata. Squadre che arrivano ultime nei gironi e poi sono comunque qualificate alle semifinali dei playoff. L’hanno buttata giù così, lascia perplessi. Ma è stato deciso tutto prima, lo sapevamo e dobbiamo accettarlo. I 10mila allo stadio stasera per me valgono come 30-40 mila. Sono degli eroi. Bisogna fargli i complimenti anche solo per venire a questa partita che era considerata impossibile da seguire e in cui poteva succedere di tutto. Speriamo di regalargli una gioia importante".

‘Avevo pensato di far giocare Pio Esposito ma…’

"È importante avere attaccanti non individualisti. Si parla sempre dei gol, ma vanno apprezzati per il lavoro che fanno. Sono bravi, coprono il campo e riescono sempre a fare la doppia scalata quando vogliamo fare pressione ultraoffensiva. Pio Esposito? Avevamo pensato di farlo giocare, anche per le caratteristiche degli avversari, ma ha speso tanto. Partirà dalla panchina e dall'inizio giocherà Raspadori, ma lo vedremo più tardi in campo".