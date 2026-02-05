Gli ultimi spunti della presentazione alla Fiorentina di Fabio Paratici riguardano la prossima sfida col Torino e le difficoltà della stagione gigliata finora.

“La gara col Torino un derby per me? Per gli ultimi 5 anni il mio derby è stato l'Arsenal, non il Torino. Le difficoltà granata? Ora pensiamo a casa nostra, non agli altri. Dobbiamo stare concentrati su noi stessi, per noi è una gara fondamentale come lo saranno tutte fino al 24 maggio, non risolveremo il problema q, dobbiamo essere concentrati per toglierci da questa situazione”.

“Quando guardavo la Fiorentina da fuori è difficile dare spiegazioni a ciò che succede, se non sei dentro non conosci le dinamiche. Se non ce la fa chi è dentro, chissà quanto è difficile. Non è corretto essere fuori e pensare di avere la soluzione. Tra un paio di mesi magari sarò più preparato a riguardo. Qualcosa sicuramente non si è incastrato ma il calcio vive di alchimia che si deve creare tra tantissime componenti. L'atmosfera negativa o positiva si percepisce anche solo andando allo stadio”.