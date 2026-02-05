Paratici: "La partita col Torino è fondamentale come tutte quelle fino al 24 maggio. Difficile spiegare le difficoltà della Fiorentina senza essere all'interno"
Gli ultimi spunti della presentazione alla Fiorentina di Fabio Paratici riguardano la prossima sfida col Torino e le difficoltà della stagione gigliata finora.
“La gara col Torino un derby per me? Per gli ultimi 5 anni il mio derby è stato l'Arsenal, non il Torino. Le difficoltà granata? Ora pensiamo a casa nostra, non agli altri. Dobbiamo stare concentrati su noi stessi, per noi è una gara fondamentale come lo saranno tutte fino al 24 maggio, non risolveremo il problema q, dobbiamo essere concentrati per toglierci da questa situazione”.
“Quando guardavo la Fiorentina da fuori è difficile dare spiegazioni a ciò che succede, se non sei dentro non conosci le dinamiche. Se non ce la fa chi è dentro, chissà quanto è difficile. Non è corretto essere fuori e pensare di avere la soluzione. Tra un paio di mesi magari sarò più preparato a riguardo. Qualcosa sicuramente non si è incastrato ma il calcio vive di alchimia che si deve creare tra tantissime componenti. L'atmosfera negativa o positiva si percepisce anche solo andando allo stadio”.