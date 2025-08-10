Dura davvero la presa di posizione dell'ex attaccante della Fiorentina, ora stella egiziana del Liverpool, Mohamed Salah nei confronti dell’Uefa.

Il motivo dell'ira

Il motivo che l'ha fatto scatenare è Il tributo social dell’organo di governo del calcio europeo a Suleiman Obeid, ovvero il “Pelé palestinese”, ucciso in questi giorni, senza però menzionare le circostanze che hanno portato alla sua morte.

“Come, dove è perché è morto?”

“Potete dirci come è morto, dove e perché?”, ha scritto su ‘X’ l’ex giocatore viola chiedendo in pratica che venisse specificato il fatto dell'attacco israeliano, l'ennesimo, in Palestina, che ha portato appunto alla morte, tra gli altri, di questo calciatore-simbolo nel proprio paese.