Flachi: “La fascia tolta a Ranieri? Mi sarei sentito umiliato come uomo. Paratici ha voglia di riscatto, grande acquisto per la Fiorentina”

A Toscana TV ha parlato Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, che si è espresso sulla prima vittoria viola e sull’imminente approdo di Paratici nella dirigenza gigliata, ma non solo.

‘Un’immissione di fiducia’

“La Fiorentina ha fatto finalmente una buona partita, dopo tante giuste e meritate critiche. Non penso che il gruppo ancora sia unito. Gudmundsson e Fagioli hanno fatto la differenza con la loro qualità, che paga sempre, al di là di corsa e fisicità. Se iniziano a giocare come fatto con l’Udinese, le cose cambiano. Vanoli ha scelto di cambiare modulo, arrivato all’ultima spiaggia. La Fiorentina ha avuto molte più soluzioni in campo. Una partita del genere, assieme all’arrivo di Paratici, è un immissione di fiducia anche per i tifosi”.

‘Paratici grande acquisto per la Fiorentina’

“Conosco molto bene Paratici, siamo stati insieme alla Sampdoria. Conosce tanto il calcio, scopre i giocatori, alla Samp andava a prendere calciatori che non giocavano mai, li azzeccava e a Genova dimostravano, abbiamo ottenuto grandi risultati. Paratici si è fatto da solo, conosce il calcio europeo, lo conoscono tutti, avendo lavorato anche al Tottenham, credo abbia tanta voglia di riscatto. La Fiorentina fa un grande acquisto con lui e avrà la possibilità di individuare giocatori sul mercato. Una scelta del genere mi fa pensare che si voglia investire ancora qualcosa, al netto delle cessioni che ci saranno e che lui abbia già un progetto preciso in mente”.

“La fascia tolta a Ranieri? Se questo accade significa che non è stato ritenuto all’altezza. Personalmente, se fosse accaduto a me, non avrei giocato, mi sarei sentito umiliato come persona. In passato ha sbagliato dicendo ‘sto imparando a fare il capitano’, se lo sei ci nasci, non c’è una scuola. Per me non era capitano già dall’inizio. L’atteggiamento dei tifosi è stato maturo e intelligente anche dopo il 5-1, bisogna far invertire la tendenza alla squadra, c’è una situazione da recuperare. I giocatori devono dimostrare che vogliono riscattarsi dopo aver deluso”.