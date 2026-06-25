Bernabè rifiuta il rinnovo e si guarda intorno. La Fiorentina prende nota, ma la concorrenza non manca

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha confermato l'interesse della Fiorentina per il centrocampista del Parma Adrian Bernabè. La squadra viola non è però la sola…

Interesse viola

Bernabè non ha intenzione di rinnovare con gli emiliani; la sua partenza sembrà così quasi scontata. La Fiorentina, dopo aver seguito lo spagnolo la scorsa estate, ha fiutato l'occasione ed è tornata sulle tracce del classe 2001.

Concorrenza lusitana

Come scrive sul proprio profilo X Gianluigi Longari, la squadra viola deve far fronte alla concorrenza di un top team portoghese: “Oltre alla Fiorentina anche lo Sporting è interessato ad Adrian Bernabè, che lascerà il Parma in questa sessione di mercato vista la mancata volontà di rinnovare il suo contratto con gli emiliani”.