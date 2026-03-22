Alessandro Diamanti, ex giocatore della Fiorentina, in collegamento con Sky Sport ha commentato l'avvicinamento al match di stasera, quando i viola affronteranno l'Inter.

Le parole di Alino

“Per la Fiorentina sarà una sfida difficile: l'hanno capito anche i giocatori che bisogna lottare per la salvezza, giocano in una maniera diversa ora, si vede. Cambiare la testa durante la stagione è difficile, sta andando un po' meglio, ma sarà una bella partita, così com'è bella la corsa salvezza: la vittoria della Cremonese rende tutto più affascinante”.