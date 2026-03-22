Diamanti: "I giocatori della Fiorentina hanno capito che devono lottare per salvarsi. La vittoria della Cremonese rende il finale più affascinante"
Alessandro Diamanti, ex giocatore della Fiorentina, in collegamento con Sky Sport ha commentato l'avvicinamento al match di stasera, quando i viola affronteranno l'Inter.
Le parole di Alino
“Per la Fiorentina sarà una sfida difficile: l'hanno capito anche i giocatori che bisogna lottare per la salvezza, giocano in una maniera diversa ora, si vede. Cambiare la testa durante la stagione è difficile, sta andando un po' meglio, ma sarà una bella partita, così com'è bella la corsa salvezza: la vittoria della Cremonese rende tutto più affascinante”.
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