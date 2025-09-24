Fortini fa emozionare tutta la famiglia. Quei messaggi arrivati da Mussolini e Ghilardi

La data di domenica 21 settembre resterà per sempre scolpita nella memoria di Niccolò Fortini, che ha fatto il suo debutto in Serie A con la maglia della Fiorentina addosso.

La famiglia

Una prima assoluta arrivata alla presenza sugli spalti delle persone a lui più chiare. Ad accompagnarlo, si legge su La Nazione, c'era la sua famiglia al completo: mamma Francesca e babbo Simone, ex calciatore con trascorsi in C, emozionati come non mai.

Nessuno prima della partita si sarebbe immaginato di vederlo in campo, ci ha pensato l'infortunio di Lamptey ad aprirgli la strada del debutto.

Messaggi

E dopo questa prima assoluta il telefono di Fortini è letteralmente esploso di messaggi. Tra i più graditi quelli arrivati dagli ex compagni alla Juve Stabia, con Romano Floriani Mussolini e Daniele Ghilardi (quest'ultimo cresciuto con lui nelle giovanili viola) in prima fila: due fratelli, prima che amici.