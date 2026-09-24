Pruzzo: "Atta all'Udinese faceva come Gudmundsson. Fagioli? A 25 anni deve prendere una strada"

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, spaziando tra varie tematiche attuali di casa viola, dal campo ai singoli.

'Il ruolo di Fagioli? Deve prendere una direzione precisa

"Ci vorrà fortuna di non avere calciatori che tornano con problemi dagli impegni con le Nazionali, gli allenatori sono tutti in chiesa a pregare. Fagioli mezzala di regia con la nazionale? Ho capito che Romano dovrebbe partire titolare, Fagioli sarà un’alternativa. A 25 anni deve prendere una strada precisa come ruolo, altrimenti sarà un limite che potrebbe portarsi dietro per tutta la carriera. Se poi saprà giocare bene sia regista che mezzala… meglio ancora. Il centrocampo viola? Quando ci sono tante alternative il problema è saper scegliere bene e sarà compito di Vanoli. Se prendi una scelta vai avanti, a costo di relegare in panchina un calciatore. Ora è fondamentale trovare un’identità”.

‘Possibile che Atta esca di scena… e lo si veda più avanti’

“Atta all’Udinese aveva la facoltà di giocare come Gudmundsson… se lo si deve inquadrare in un ruolo preciso, è possibile anche che possa uscire di scena e lo si veda più avanti, anche perché non è al top fisicamente. In mezzo al campo non è facile saper dare i tempi giusti, essere un metronomo... se Oula¨i imparerà bene potrà diventare un calciatore di livello. Vanoli ha una rosa superiore a quella dello scorso anno ed è ora che si dovrà vedere la sua mano. Personalmente cercherei di inserire più calciatori buoni possibili in formazione".