Bressan: "Fiorentina-Juve? Di solito vince chi gioca a calcio... Il problema di Italiano non è il gioco, ma gli interpreti"

Mauro Bressan, ex attaccante viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana del prossimo impegno della Fiorentina, esprimendosi anche sugli attaccanti della Viola:

Fiorentina ancora in Europa?

“Thiago Motta ha creato una squadra forte e compatta. La Fiorentina viene da tre sconfitte di fila anche se nell’ultima con la Juve va detto che di solito si vede vincere chi gioca a calcio... La Viola è una delle squadre che lotterà per l’Europa e ne sono sicuro. Prima o poi, giocando a calcio, ci si guadagnano i risultati”.

Il post-Vlahovic è una maledizione

E poi: “Dopo Vlahovic c’è stato una specie di sortilegio per gli attaccanti viola. Beltran arrivato dall’Argentina ci vuole un po’ di ambientamento. Nzola invece deve avere più fiducia per essere determinante. Non penso però che ci sia un problema nel gioco di Italiano. Sono gli interpreti che mancano”.