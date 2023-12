Altro caso in casa Torino: Juric esclude un centrocampista dai convocati. Out anche contro la Fiorentina?

Solamente undici minuti in campo nelle ultime partite, con vari screzi avuti con il tecnico Ivan Juric, questo il bottino del centrocampista del Torino Nemanja Radonjic. L'ultimo è quello avvenuto nella giornata di ieri, con il tecnico croato che ha optato per l'esclusione del classe’96 dai convocati per la sfida di questa sera contro l'Atalanta.

Difficile continuare su questa onda lunga di eventi che sta continuando da qualche mese. In questo momento però sembra oramai un capitolo chiuso, accantonato, con il mercato di gennaio che probabilmente lo porterà lontano dal Torino. Anche il direttore sportivo granata Vagnati ha espresso parole che sanno di ultimatum: “Il talento deve essere sempre dentro un contesto di professionalità e dentro il contesto di un gruppo perché non è uno sport singolo, ma è uno sport di squadra e quindi deve riadattarsi alle dinamiche dello spogliatoio. E' un ragazzo a posto e sicuramente il nostro mister è il personaggio migliore per tirare fuori il meglio da questo ragazzo che ha un grande talento".

Nonostante quest’ultima uscita resta comunque improbabile che Juric scelga di poterlo reintegrare in gruppo prima della finestra invernale, e per questo molto probabilmente sarà out anche per la sfida del 29 dicembre al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.