Corriere Fiorentino: Il guaio ai flessori è serio...
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
Pagina 13
L'apertura è per: “Allarme Dodò”. Sottotitolo: “L’agente del brasiliano vede i viola: prove di rinnovo Il guaio ai flessori però è serio, rischia un mese di stop”.
Quelli che non hanno mai vinto
In taglio basso una curiosità: “Fiorentina, Verona, l’Esperanca di Andorra, il Wolves: quelli che non hanno mai vinto”. Sottotitolo: “Undici club europei senza gioie in campionato, c’è pure l’Academy San Marino”.
