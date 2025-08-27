Non solo Beltran. Il problema degli esuberi è ampio in casa Fiorentina e riguarda anche altri calciatori attualmente nella rosa di Stefano Pioli. Il nuovo tecnico viola ha fatto capire chiaramente chi non farà parte del progetto, e la società sta lavorando in questi ultimi giorni di mercato per provare a piazzare il maggior numero possibile di elementi.

Bianco in Italia, Ikonè all'estero

Tra questi c'è Alessandro Bianco che, scrive La Nazione, interessa al Sassuolo in Serie A e a Catanzaro e Monza (dove ha giocato negli scorsi mesi) in Serie B. Quanto a Ikonè, la Fiorentina ha provato ad offrirlo al Paris FC, e anche Infantino sembra destinato a partire all'estero.