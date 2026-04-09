Corriere dello Sport-Stadio: Il dolore che affligge Kean, stasera tocca a Piccoli

Tre pagine sulla Fiorentina anche per il Corriere dello Sport-Stadio che possiamo leggere quest'oggi.

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Grande spazio per: “A Londra col vento della storia”. Sottotitolo: “Sei vittorie e tre pareggi in tredici sfide”. In taglio basso le parole di Harrison: “Ordine e tanta qualità per il bis dopo il Leeds”.

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Si apre con: “Kean out tocca a Piccoli”. Sottotitolo: “Moise ha spiegato di sentire ancora dolore alla tibia: resta a Firenze”. E in taglio basso ci sono le dichiarazioni di Pongracic: “Noi non siamo quelli di Verona”.

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Parlano gli allenatori. Vanoli ha detto: “Misuriamo la nostra crescita”. “La Fiorentina è forte ma noi siamo pronti” la risposta di Glasner.