L'aneddoto di Altafini: "Per due volte fui vicino alla Fiorentina. Ma quando al presidente nominai la Juventus..."

L'ex calciatore José Altafini è intervenuto a Radio Sportiva raccontando un aneddoto che lo lega alla Fiorentina: “Nel 1958 giocavo nel Palmeiras e con la Nazionale brasiliana facemmo tappa a Firenze prima di andare in Svezia per il Mondiale. Giocammo un'amichevole contro la Fiorentina, che poi era la partita d'addio di Julinho, e io segnai due gol”.

“Fui a un passo dalla Fiorentina”

“L'allora presidente della Fiorentina Enrico Befani - continua Altafini - era amico di quello del Palmeiras, perché avevano studiato insieme all'Università di Prato. Dopo quella partita in cui io giocai molto bene si misero d'accordo per portarmi alla Fiorentina, ma poi l'operazione non andò in porto e fui invece acquistato dal Milan”.

Da quasi viola… a bianconero

Ma ci fu un'altra volta in cui Altafini stava per passare alla Fiorentina: "Era il 1972 e mi ero appena svincolato dal Napoli, parlai col presidente della Fiorentina Ugolino Ugolini e molto onestamente gli dissi che sarei venuto volentieri ma che c'erano anche altre squadre che mi volevano, tra cui la Juventus. Quando sentì il nome dei bianconeri lui tagliò corto, perché non voleva entrare in conflitto con loro".