Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri dei due giocatori della Fiorentina Parisi e Ranieri, ha parlato dei suoi assistiti a margine di un evento a Coverciano ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com.

Su Parisi

“Parisi per me non è una rivelazione, lo è per voi. Io lo so da tempo delle sue qualità, ma per far rendere i giocatori bisogna dar loro fiducia. Parisi finalmente ha avuto sulla sua strada un allenatore che lo aiutato anche mentalmente e gli ha dato fiducia. Ancora può crescere tantissimo. Ora è più consapevole dei propri mezzi”.

Su Ranieri

“L'annata dura è stata per tutti i giocatori della Fiorentina. Difficilmente negli ultimi tre anni a Firenze abbiamo visto un giocatore più costante di Ranieri. Lui è uno di poche parole e tanta sostanza. Chi lo allena sa che può sempre contare su di lui. Non è uno che molla nei momenti di difficoltà. Gli va fatto un plauso dopo un momento di difficoltà”.