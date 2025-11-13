L’ex attaccante viola Francesco Graziani ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi anche sull’avvio di stagione disastroso della Fiorentina, ultima in classica dopo 11 giornate e da poco con un nuovo allenatore al timone, in seguito all’esonero di Stefano Pioli, sostituito da Paolo Vanoli.

‘I giocatori sono gli stessi, eppure…’

“La Fiorentina ultima in classifica? Il Napoli aveva vinto lo Scudetto, andò via solo Kim e la squadra partenopea arrivò decima, incredibile no? Eppure i giocatori erano gli stessi. Non penso sia mai successa una cosa del genere nel nostro calcio”.

‘La Fiorentina è più forte dello scorso anno, ma…’

“Il calcio non è una scienza esatta, tutto può accadere. Chi poteva ipotizzare la Fiorentina ultima con una squadra più forte dello scorso anno? Nessuno, è incredibile. È fantascienza, ma il calcio è bello anche per questo, lo dico con dispiacere”.