La probabile formazione del Cagliari: Ranieri vuole chiudere in bellezza, c'è Mina al centro della difesa

Ultimo per il calendario, penultimo in pratica, appuntamento in questa Serie A 2023/24 per la Fiorentina. Il Cagliari di Claudio Ranieri è lo sfidante, tranquillo dopo aver conquistato la salvezza nell'ultimo turno sul campo del Sassuolo e dopo aver annunciato l'addio al club. Nonostante ciò, il tecnico dei sardi vorrà comunque provare a salutare con un successo. Motivo per cui, proviamo a schierare la probabile formazione degli isolani.

Le possibili scelte di Ranieri

In porta Scuffet, dietro ad una difesa a quattro composta da Zappa, l'ex viola Yerry Mina, che ha svoltato la seconda parte di campionato dei rossoblù, Obert e Augello. In mediana, dovremmo trovare invece Sulemana e Deiola, mentre più avanzati Nandez e Gaetano. Davanti, spazio a Lapadula, ma attenzione anche a Petagna, e Shomurodov (possibile passerella finale anche per l'esperto Pavoletti).

La probabile formazione del Cagliari

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Sulemana, Deiola; Nandez, Shomurodov, Gaetano; Lapadula. All.: Ranieri.