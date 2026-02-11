​​

header logo

La blindatura di Dodô fatta da Paratici e la riproposizione dell'offerta. Una Fiorentina ottimista

Redazione /
Dodô
Dodô. Foto: Vicario/Forentinanews.com

Una delle prime mosse di Fabio Paratici, da direttore sportivo ombra della Fiorentina, è stata quella di blindare Dodô. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio

Via dal mercato

Una scelta strategica dovuta alla stima profonda nei confronti del brasiliano che ha il nuovo dirigente viola. Per questo motivo ha voluto toglierlo immediatamente dal mercato, respingendo a priori qualsiasi voce esterna. 

Il contratto

La Fiorentina continua a puntare dritta verso il prolungamento del contratto del calciatore. Quello attuale è in scadenza a giugno 2027. C'è ancora in ballo una proposta di rinnovo fino al 2029, con opzione per il 2030 e ingaggio adeguato fino a quasi 2 milioni. Un'offerta che verrà ripresentata a breve. La società viola, riporta ancora il quotidiano sportivo, fa filtrare una certa fiducia sul buon esito della trattativa. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)