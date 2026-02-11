La blindatura di Dodô fatta da Paratici e la riproposizione dell'offerta. Una Fiorentina ottimista
Una delle prime mosse di Fabio Paratici, da direttore sportivo ombra della Fiorentina, è stata quella di blindare Dodô. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.
Via dal mercato
Una scelta strategica dovuta alla stima profonda nei confronti del brasiliano che ha il nuovo dirigente viola. Per questo motivo ha voluto toglierlo immediatamente dal mercato, respingendo a priori qualsiasi voce esterna.
Il contratto
La Fiorentina continua a puntare dritta verso il prolungamento del contratto del calciatore. Quello attuale è in scadenza a giugno 2027. C'è ancora in ballo una proposta di rinnovo fino al 2029, con opzione per il 2030 e ingaggio adeguato fino a quasi 2 milioni. Un'offerta che verrà ripresentata a breve. La società viola, riporta ancora il quotidiano sportivo, fa filtrare una certa fiducia sul buon esito della trattativa.