L'ex portiere Marco Ballotta ha parlato a Tuttocagliari.net delle sensazioni sul nuovo Cagliari di Pisacane, prima avversaria di Serie A della Fiorentina nella sfida in programma il 24 agosto. Tra le altre cose, ha elogiato anche l'ex Fiorentina Folorunsho ed Esposito, a lungo cercato dai viola, come i due migliori colpi del mercato dei sardi.

“Sarà un Cagliari tutto da scoprire, perché quando durante la campagna acquisti una società decide di cambiare così tanto inevitabilmente poi serve un po’ di tempo al mister e ai giocatori per trovare i giusti meccanismi e gli equilibri necessari a far girare la squadra. Mi sembra tuttavia che la dirigenza abbia lavorato bene in sede di mercato e che la rosa sia all’altezza del campionato di Serie A, senza dimenticare l’ingaggio del nuovo allenatore Pisacane”.

Poi, su Folorunsho ed Esposito: “Sono due ragazzi che hanno già dimostrato di poter disimpegnarsi molto bene in Serie A. Poi è chiaro che non tutte le annate sono uguali: molto dipende dal contesto, dalla tua condizione fisica e da come ti trovi coi tuoi compagni di squadra. Di certo Angelozzi ha cercato di migliorare la rosa, e a mio parere c’è pure riuscito. Il Cagliari se la vedrà con altre quattro, cinque squadre che gli contenderanno la permanenza in Serie A”