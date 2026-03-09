Tre richieste di rigore...e due gialli evitati da Gudmundsson. La 'bontà' di Zufferli

Tre episodi, tre richieste di rigore, tutte negate e verrebbe da dire anche giustamente. Dal punto di vista arbitrale questa è stata la gara che la Fiorentina ha pareggiato col Parma 0-0. Ad arbitrare il tutto c'era Luca Zufferli della sezione di Udine.

Primo episodio

Gudmundsson finisce giù in area del Parma, ma non c’è il fallo di Circati che è distante dall'islandese, né tantomeno di Valeri. Gud in sostanza rischia un giallo per simulazione per la prima volta nel match.

Secondo episodio

C'è ancora Gudmundsson nel mezzo. L'attaccante viola cade per una seconda volta in area del Parma, dopo essere stato trattenuto da Troilo. Trattenuta leggera, caduta pesante. Anche in questo caso Zufferli lascia andare tutto, ma se ha pensato che non ci fosse rigore, dovrebbe aver pensato anche ad una simulazione da parte dell'ex Genoa, che la fa franca.

Terzo episodio

Altro fronte ed altri protagonisti stavolta. C'è un tiro di Circati, che colpisce un braccio di Ranieri. Protestano i gialloblu, ma il difensore viola ha le braccia attaccate al corpo, e quindi è giusto andare avanti.