La Fiorentina ha fatto piangere Comuzzo. La prospettiva completamente nuova per il difensore

Che Pietro Comuzzo abbia vissuto momenti difficili la scorsa estate è un fatto ormai risaputo. Il Corriere Fiorentino ritorna stamani su questo argomento parlando di crisi personale che avrebbe portato alle lacrime il giocatore.

Le lacrime del giocatore

E a spingerlo alle lacrime non sarebbe stato qualcuno dall’esterno, un evento improvviso o uno dei tanti tormenti che possono colpire il cuore e l’animo di un ragazzo, sarebbe stata bensì la Fiorentina. O meglio. Chi, all’interno del club, aveva deciso di sacrificarlo sull’altare del mercato e dell’equilibrio di bilancio. Venduto in Arabia Saudita per un pacco di milioni, un'operazione che però è saltata proprio perché Comuzzo non aveva voglia di andare a giocare in un luogo lontanissimo dalla sua realtà e lontanissimo anche dal calcio che conta.

Una prospettiva diversa

Ora però le prospettive sono molto cambiate per lui che è “assolutamente incedibile”, questo infatti il messaggio che filtra dal Viola Park e che viene riportato ancora dalla fonte citata. Comuzzo si è ripreso la Fiorentina e (finalmente) potrà vivere un mercato in pace.