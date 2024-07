Il Como non si ferma: dopo Belotti e Dossena, in arrivo l'esterno che voleva Italiano alla Fiorentina

Se il mercato della Fiorentina stenta a decollare, sembra invece avere le idee chiarissime il Como che non ha alcuna intenzione di fare da comparsa in Serie A. L'ultima idea del club lombardo porta a un esterno che solo lo scorso gennaio era stato accostato proprio ai viola, come rinforzo offensivo da regalare a Vincenzo Italiano.

Terzo acquisto in arrivo per il Como

Stiamo parlando di Rodri Sanchez, classe 2000 del Real Betis che poi a Firenze non arrivò mai. Come riportato da Gianluca Di Marzio il Como, invece, potrebbe riuscire a chiudere la trattiva versando nelle casse del club spagnolo i 6 milioni di euro richiesti. Sarebbe il terzo colpo dopo Belotti e Dossena.