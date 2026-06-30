Multa milionaria salatissima per la Fiorentina dalla UEFA: sforato il 70% nel rapporto del costo squadra. I dettagli

Arriva una multa salatissima dalla UEFA alla Fiorentina. La società viola dovrà pagare una penale di 6 milioni di euro per aver fatto registrare un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025.

Questo il testo del provvedimento

“La Prima Camera del CFCB ha accertato inoltre che Aston Villa FC (ING), Chelsea FC (ING), Newcastle United FC (ING), Nottingham Forest FC (ING), OGC Nizza (FRA), RC Strasbourg (FRA), AEK Atene (GRE), ACF Fiorentina (ITA) e Fenerbahçe SK (TUR) hanno violato la regola sul costo della rosa, avendo registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025. Di conseguenza, a ciascun club è stata imposta una multa calcolata in proporzione ai punti percentuali oltre il limite stabilito e all’entità dell’eccesso del costo della rosa del club. La multa per i viola — che non possono accedere al settlement agreement — è quindi pari a 6 milioni di euro”.

Le altre italiane

“Anche Bologna e Napoli hanno registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70%. Tuttavia, il loro scostamento è stato interamente compensato dall’avanzo dei risultati economici del calcio registrato negli esercizi finanziari chiusi nel 2025 e nel 2026, un fattore previsto dai regolamenti che non comporta quindi alcuna sanzione nei loro confronti”. La Juventus, invece, ha concluso un accordo transativo per 3 anni con la UEFA per non aver rispettato la regola sugli introiti sui bilanci 23-24-25, multa da 20 milioni di euro.