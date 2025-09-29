La Lazio cala il tris a Marassi, anche Sarri ora stacca la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
L'allenatore Maurizio Sarri
E anche la Lazio stacca la Fiorentina. I biancocelesti di Sarri strapazzando il Genoa a domicilio lasciano i 3 punti portandosi a quota 6.
Vittoria netta
3-0 secco a Marassi ma poteva anche finire peggio per il Grifone, completamente annichilito da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Almeno il Genoa resta dietro ai viola…
Almeno il Genoa resta dietro…
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 7, Sassuolo 6, Lazio 6, Parma 5, Torino 4, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2, Lecce 2.
