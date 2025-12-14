Il Sassuolo strappa un punto anche col Milan. Gli emiliani sempre più lontani dalla Fiorentina. GUARDA LA NUOVA CLASSIFCA di Serie A

La squadra di Fabio Grosso riesce nell'imprese di strappare un pareggio a San Siro contro il Milan. La squadra di Max Allegri rallenta la propria corsa scudetto, mentre i neroverdi possono sentirsi ormai (quasi) tranquilli per la corsa salvezza.

La partita

Non basta al Milan la doppietta del giovane Bartesaghi per agguantare i tre punti. Il Sassuolo, come suo solito, si è battuto alla pari contro i rossoneri, uscendo dal campo con qualche rimpianto! La squadra di Grosso è andata in vantaggio grazie a Konè. La doppietta di Bartesaghi ha ribaltato momentaneamente la partita. Il Sassuolo ha poi agguantato il pareggio finale grazie allo splendido gol di Laurientè. Il francese ha anche colpito un palo nel finale, occasione non sfruttata che lascia un po' di amaro in bocca agli emiliani.

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 32, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Udinese 18, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.