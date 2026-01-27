Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina.

Le parole di Fabregas

“Non abbiamo iniziato bene, per niente. La Fiorentina è brava negli inserimenti, con tre centrocampisti e l'attaccante. In questo momento loro sono in difficoltà, ma non puoi mai addormentarti. In questo calcio puoi perdere anche da una squadra di Serie C. Non è stata la nostra migliore partita, abbiamo sbagliato troppi passaggi, però c'è sempre da imparare e migliorare. Siamo stati fortunati che hanno segnato solo all'ottavo minuto, c'è stato tempo per recuperare”.

Sul turnover

“Turnover? Dipende, non so cosa voglia dire. Noi volevamo fare una squadra corta ma con tanta competizione nei ruoli. In una partita si cambiano 4-5 giocatori. Si può vincere anche con 7 difensori. Mi stanno dando le risposte che cerco”.

La pazienza del Como

“Qui in Italia non c'è tempo e l'allenatore cerca sempre le scorciatoie per vincere. Io sono fortunato di aver trovato spazio in una società che aveva cominciato da poco un percorso e c'era pazienza. Non è la Fiorentina, dove sono abituati a livelli più alti. Abbiamo portato e stiamo portando il nostro stile di gioco. E' una gioia allenare questo gruppo".